Oxfam, sono 120 mila i migranti vulnerabili in Italia Ministero Interno, 140mila accolti, 110mila richieste asilo

(ANSAmed) - ROMA, 19 dic - Ragazze-madri, neo-maggiorenni arrivati soli in Italia, migranti traumatizzati e in fuga dall'orrore della guerra, da persecuzioni, dalle torture in Libia. Sono le storie dei migranti "vulnerabili", raccontate da Oxfam nel report "I sommersi e i salvati della protezione umanitaria", con testimonianze di chi, dopo l'approvazione delle nuove norme del Dl Sicurezza "da un giorno all'altro si sta vedendo negare il diritto all'accoglienza e all'integrazione".



Rischio di finire in strada per 12 mila "Quando sono arrivato in Libia sono stato rapito e portato in prigione. Lì le persone ogni giorno vengono picchiate e molti sono stati uccisi davanti ai miei occhi solo perché chiedevano di essere pagati per il lavoro che avevano svolto", racconta Ibrahim Salifu in una video-testimonianza, richiedente asilo accolto da Oxfam in un Centro di accoglienza straordinaria. Per i traumi e gli abusi fisici e psicologici di cui è stato vittima, a Ibrahim è stata da poco riconosciuta la protezione umanitaria, ricorda Oxfam, ma dato che gli è stata concessa dopo il 5 ottobre, l'entrata in vigore del Decreto immigrazione e sicurezza da poco convertito in legge, rischia di ritrovarsi per strada, perché non potrà più entrare in un Centro di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Secondo le stime del report, questa sorte dovrebbe riguardare oltre 12 mila migranti vulnerabili, in regola con il permesso di soggiorno, mentre nei prossimi 2 anni circa 120 mila persone sono destinate a scivolare nell'irregolarità, tra permessi per motivi umanitari non rinnovati (circa 32.750), non rilasciati (27.300), e pratiche arretrate che saranno esaminate dalle Commissioni Territoriali secondo le nuove disposizioni di legge (70 mila).



“Su 18mila permessi per protezione umanitaria concessi da gennaio a settembre nel nostro paese, solo una minoranza potrà continuare a seguire un percorso di integrazione” nei centri Sprar, ha detto Giulia Capitani, policy advisor per la crisi migratoria di Oxfam Italia Ministero, 140mila accolti, 110mila richieste asilo "Nonostante l'attuale riduzione dei flussi (oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), è significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l'elevato numero di sbarchi del passato che per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori. Ad oggi sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo". Sono i dati resi noti dal ministero dell’Interno italiano che ha diffuso un dossier in cui spiega le ragioni e le finalità del decreto immigrazione convertito in legge. Con le nuove norme sui migranti "restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato”, e la protezione umanitaria non è stata "abolita", "continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze". Il sistema italiano di protezione di richiedenti asilo e rifugiati Sprar “continua ad esistere", afferma il documento. Proprio le modifiche allo Sprar e il rischio di una chiusura del sistema sono state tra le principali critiche. Cambierà la denominazione - Siproimi, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati - ma è "confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti" nei progetti.



(Lo sbarco di un bambino dalla nave Aquarius di Sos Mediterranee nel porto di Palermo. Credit: ANSA/IGOR PETYX)