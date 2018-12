Siria: delegazione turca a Mosca per confronto su ritiro Usa Erdogan vuole cacciare curdi, Putin controllo di Assad su area

(ANSAmed) - ISTANBUL, 27 DIC - Una delegazione di alto livello della Turchia si recherà sabato a Mosca con l'obiettivo di coordinare con le autorità russe le attività nel nord-est della Siria dopo il ritiro delle truppe americane.



La missione sarà guidata dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu, da quello della Difesa Hulusi Akar e dal capo dell'intelligence Hakan Fidan, oltre che da Ibrahim Kalin, consigliere e portavoce del presidente Recep Tayyip Erdogan.



I colloqui appaiono cruciali per l'obiettivo di Ankara di riempire il vuoto che verrà lasciato da Washington nella regione, in particolare cacciando le milizie curde dell'Ypg, finora alleate degli Usa. Mosca ha invece sottolineato che l'area dovrebbe passare sotto il controllo del regime di Bashar al Assad.



Dopo Capodanno è invece attesa in Turchia una delegazione dagli Stati Uniti, di cui dovrebbe far parte il consigliere per la Sicurezza Nazionale John Bolton. (ANSAmed).