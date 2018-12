Siria: Israele a Mosca, voli messi a rischio da Damasco Un funzionario anonimo replica alle critiche russe sul raid

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 DIC - Un anonimo funzionario della sicurezza israeliana, replicando alle critiche giunte da Mosca - secondo cui il raid israeliano sulla Siria ha messo in pericolo due voli civili - ha detto alla Ap che quei velivoli sono stati invece messi a rischio dal fuoco dell'antiaerea siriana.



Polemizzando a distanza con la Russia - che secondo i media ha assicurato che impedirà alle forze iraniane in Siria di dislocarsi a meno di 80 chilometri dal confine israeliano - il funzionario ha affermato che esse stazionano tuttora in zone siriane più vicine, da dove minacciano lo Stato ebraico Secondo questo funzionario, l'aviazione israeliana ha attaccato in tre località magazzini utilizzati dall'Iran per inoltrare armamenti agli Hezbollah libanesi. Sono stati colpiti, ha aggiunto, tutti gli obiettivi prefissati a cui si è aggiunta una batteria di antiaerea siriana che disturbava l'attacco.



(ANSAmed).