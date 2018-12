Spagna: Sanchez, 'vocazione Governo è terminare legislatura' Varato aumento pensioni, premier traccia il bilancio di 7 mesi

(ANSAmed) - MADRID, 28 DIC - Un maxi decreto, che prevede fra l'altro l'aumento delle pensioni nel 2019 del 1,6% e del 3% per quelle minime non contributive, è stato approvato oggi dall'ultimo Consiglio dei ministri dell'anno in Spagna. Nel darne notizia in conferenza stampa, il premier Pedro Sanchez ha approfittato per tracciare un bilancio dei 7 mesi di governo dell'esecutivo minoritario socialista.



"Rigenerazione, modernizzazione dell'economia e distribuzione della crescita" sono i tre pilastri indicati alla base del suo governo. "In sette mesi il governo ha aumentato il salario minimo interprofessionale, ha recuperato la sanità universale, ha ricondotto i tagli", ha spiegato il leader socialista, nell'assicurare che "la Spagna va meglio", cresce più della media dei Paesi Ue, "è tornata sullo scenario internazionale" e nel 2019 "consoliderà il cambio".



Sulla convocazione di elezioni politiche anticipate, Sanchez ha ribadito: "La vocazione del Governo di Spagna è terminare la legislatura", nel 2020. (ANSAmed).