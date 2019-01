ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: ANKARA - Visita di una delegazione americana per colloqui con funzionari dei ministeri di Esteri, Interni e Giustizia locali sulle inchieste in corso negli Usa nei confronti della rete di Fethullah Gulen (anche domani). (ANSAmed).