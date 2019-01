Egitto: Sisi ammette, Israele bombarda l'Isis nel Sinai Intervista alla tv americana Cbs che il Cairo vorrebbe annullare

(ANSAmed) - IL CAIRO, 4 GEN - Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi ha confermato che Israele sta aiutando l'Egitto a combattere l'Isis con raid aerei segreti nel Sinai.



L'ammissione, che conferma indiscrezioni del New York Times (Nyt) e di un media israeliano, é stata fatta in un'intervista che sarà trasmessa domenica dalla tv statunitense Cbs.



Come riferisce il sito dell'emittente, alla domanda se la cooperazione con l'ex-nemico Israele sia più stretta che mai, Sisi ha risposto "E' corretto": "abbiamo un ampio spettro di cooperazione con gli israeliani".



L'anticipazione non aggiunge altro ma premette che in tal modo il presidente egiziano "ha confermato che i propri militari stanno lavorando con Israele contro i terroristi nel nord del Sinai".



La Cbs sottolinea che il governo egiziano ha chiesto inutilmente che l'intervista, in cui Sisi nega tra l'altro che in Egitto esistano detenuti politici e svicola sul massacro di Rabaa del 2013, non sia trasmessa. Nonostante interessi economici legati al gas e il ruolo pionieristico nella distensione araba con Israele concretizzatosi nell'accordo di pace del 1979, la retorica anti-sionista in Egitto é sempre molto forte (un deputato, ad esempio, é stato cacciato dal parlamento per aver incontrato l'ambasciatore israeliano).



A febbraio il Nyt, citando sette funzionari americani e britannici, aveva riferito che nei precedenti due anni Israele ha compiuto oltre 100 raid aerei in Egitto, in media uno alla settimana, con il beneplacito di Sisi.



Già in precedenza il sito Ynet aveva rivelato che aerei da guerra egiziani sono entrati "per brevi momenti" nello spazio aereo israeliano per bombardare postazioni dell'Isis nei pressi del confine nord del Sinai. Questi voli "senza precedenti" sarebbero stati effettuati in "apparente coordinamento" con l'esercito israeliano e si sono svolti soprattutto nel triangolo al confine tra Egitto, Israele e il sud della Striscia di Gaza. (ANSAmed).