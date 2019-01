Migranti: Ue, intensi contatti per Sea Watch e Sea Eye Con Stati membri disponibili trovare soluzione su sbarco rapido

(ANSAmed) - BRUXELLES, 4 GEN - "La Commissione continua i suoi intensi contatti con gli Stati membri disponibili a trovare una soluzione sullo sbarco rapido delle persone a bordo della Sea Watch 3 e Sea Eye". Lo ha detto la portavoce della Commissione Ue Mina Andreeva precisando che "ieri il commissario Avramopoulos ha invitato gli Stati membri a dare sostegno e a contribuire a questo sforzo congiunto per sbarcare in sicurezza quanti sono a bordo il prima possibile. Una serie di Stati membri ha espresso disponibilità verso questo sforzo congiunto e a sostenere Malta".



"I nostri contatti procedono ma a questo stadio non intendo fare annunci fino a quando non lo faranno gli stessi Stati membri", ha aggiunto Andreeva. (ANSAmed).