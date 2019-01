Siria: Cremlino, telefonata Putin-Netanyahu Dopo il piano Usa di ritirare le truppe

(ANSAmed) - MOSCA, 4 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno discusso per telefono della situazione in Siria, anche alla luce dei piani di Washington di ritirare le truppe statunitensi. Lo ha detto il servizio stampa del Cremlino. "La discussione si è incentrata sugli sviluppi in Siria, anche alla luce dei piani degli Stati Uniti di ritirare le truppe, sottolineando la necessità della definitiva sconfitta del terrorismo e il rapido raggiungimento di una soluzione politica in Siria", recita la nota. "Le parti hanno ribadito la loro reciproca determinazione a rafforzare il coordinamento attraverso i canali militari e diplomatici". Lo riporta la Tass.



La notizia della telefonata tra il premier e ministro della difesa israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente russo Vladimir Putin è rimbalzata anche sui media israeliani. La televisione israeliana ha sottolineato chesi tratta del primo colloquio fra i due dirigenti da quando gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro delle loro forze dalla Siria. Netanyahu e Putin, aggiunge il sito Ynet, hanno stabilito di portare avanti il loro coordinamento sia attraverso i canali militari sia mediante quelli diplomatici. (ANSAmed).