Tunisia: autorità, elezioni legislative a ottobre-novembre

TUNISI - Le elezioni legislative e presidenziali in Tunisia, principale evento politico per il Paese nordafricano, ''si terranno nel rispetto delle leggi e delle scadenze previste dalla Costituzione''. Lo ha dichiarato oggi Anouar Ben Hassen, membro della Commissione superiore indipendente per le elezioni (Isie), alla radio locale Jawhara, precisando che le elezioni per eleggere il parlamento potrebbero tenersi in una data da concordare, tra domenica 6 ottobre e domenica 1 dicembre 2019, mentre le presidenziali in un giorno da scegliere tra domenica 3 novembre e domenica 29 dicembre 2019. Il presidente tunisino Beji Caid Essebsi nel suo discorso di Capodanno ha chiesto ai cittadini di partecipare al voto in maniera massiccia, spiegando che ''l'astensione è fuori luogo, e che ogni tunisino deve esprimere la sua voce, scegliere coloro che lo rappresentano e assumersi la sua responsabilità''. ''I risultati che usciranno dalle urne saranno accettati da tutti'', ha aggiunto Essebsi, lanciando un appello all'unità per il successo del voto.