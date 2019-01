Yemen: Houthi, prossimi negoziati potrebbero tenersi a Amman

ROMA - Mohammed Ali Al Houthi, a capo dell'Alto Comitato Rivoluzionario degli Houthi in Yemen, ha dichiarato che i prossimi negoziati di pace per trovare una soluzione al conflitto in Yemen potrebbero essere organizzati ad Amman in Giordania. Lo riferisce Al Arabiya.

I negoziati "potrebbero avvenire ad Amman, cosa che ho discusso con l'inviato Onu" ha dichiarato Al Houthi. Martin Griffiths, Inviato Speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, è arrivato in Yemen sabato per avviare la preparazione alle prossime trattative e discutere il piano di applicazione delle misure concordate in seguito ai negoziati di dicembre in Svezia. Domenica Griffiths ha incontrato anche il leader Houthi Abdelmalik Al Houthi, e il portavoce Houthi, Mohammed Abdelsalam.