ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 8 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari generali.



BRUXELLES - Ue, il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker riceve Werner Hoyer, presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) e Nathalie Loiseau, ministro degli Affari europei della Francia.(ANSAmed).