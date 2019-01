Spagna: governo approverà venerdì legge Bilancio Sanchez assicura che cercherà gli appoggi di tutti i partiti

(ANSAmed) - MADRID 8 GEN - Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha confermato che il Consiglio dei ministri approverà venerdì 11 gennaio il progetto di legge di Bilancio generale dello Stato perché inizi l'iter parlamentare, nonostante non abbia garantiti i voti per l'approvazione in Aula.



In un'intervista all'agenzia Efe, il leader socialista ha assicurato che cercherà appoggi non solo fra le forze indipendentiste, il cui voto è stato decisivo nel giugno scorso per l'approvazione della mozione di sfiducia al suo predecessore Mariano Rajoy, ma "tenderemo la mano anche a Ciudadanos e al Partido Popular" (Pp).



"Il prossimo venerdì presenteremo una finanziaria perché la Spagna continui ad avanzare nella politica sociale, nella crescita economica e nella creazione di impiego e dignità lavorativa", ha dichiarato Sanchez.



Il governo ha approvato a dicembre il tetto di deficit pubblico dell'1,8% del Pil per quest'anno. Ma se l'esecutivo, minoritario sia al Congresso che al Senato, non otterrà gli appoggi necessari alla nuova legge di bilancio, dovrà prorogare quella precedente approvata dal governo Rajoy, che prevedeva un tetto al deficit dell'1,3%.



Nell'intervista, il premier ha ribadito la volontà di concludere la legislatura alla scadenza naturale del 2020, ha difeso il dialogo in Catalogna e criticato Pp e Ciudadanos per aver reclamato un nuovo commissariamento della regione e per il patto con il partito dell'ultradestra Vox, che consente loro di governare in Andalusia. (ANSAmed).