Ue pronta a incontrare l'Italia sui ricollocamenti Portavoce Commissione, per discutere misure supplementari

(ANSAmed) - BRUXELLES, 10 GEN - "Il Commissario (per le migrazioni Dimitris) Avramopulos è disposto ad incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possano essere prese per regolare il problema" dei ricollocamenti al livello europeo dei migranti. Lo ha affermato una portavoce della Commissione europea aggiungendo che "la Commissione europea è sollevata dopo che si è trovata una soluzione per Malta" sui casi delle navi SeaWatch, "accordo trovato ieri a seguito degli sforzi di coordinamento avviate dal commissario Avramopoulos". (ANSAmed).