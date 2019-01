ANSAmed - Agenda settimanale dal 14 al 20 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 11 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 14 al 20 gennaio: LUNEDÌ 14 GENNAIO ROMA - Ue, visita del commissario Dimitris Avramopoulos dove incontra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ministro dell'Interno ABU DHABI - World Future Energy Summit 2019 (Wfes) (fino al 17) TUNISI - Anniversario della caduta del regime del presidente Zine El Abidine Ben Ali.



MARTEDÌ 15 GENNAIO Nessun evento da segnalare MERCOLEDI' 16 GENNAIO ROMA - Auditorium Parco della Musica, "Libero è il mio canto - Musiche di donne deportate", concerto per il Giorno della Memoria.



GIOVEDÌ 17 GENNAIO BELGRADO - Visita del presidente russo, Vladimir Putin LA VALLETTA - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini partecipa al Dialogo Mediterraneo Occidentale (anche il 18) IL CAIRO - Ue, visita del commissario Neven Mimica per preparare la presidenza dell'Unione africana e discutere i fascicoli regionali (anche il 18) VENERDÌ 18 GENNAIO Nessun evento da segnalare SABATO 19 GENNAIO MATERA - Ue, il commissario Tibor Navracsics partecipa alla cerimonia di apertura della capitale europea della cultura 2019.



DOMENICA 20 GENNAIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).