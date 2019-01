Albania: premier Rama assume anche il ministero degli Esteri Domani Moavero in visita a Tirana

(ANSAmed) - TIRANA, 14 GEN - Il premier albanese Edi Rama ha assunto anche l'incarico di ministro degli esteri. La decisione è stata annunciata oggi da Rama tramite un suo post su Twitter, dopo che il presidente della Repubblica Ilir Meta, ha respinto la scorsa settimana la nomina di Gent Cakaj, 28 anni e di cittadinanza del Kosovo, all'incarico di nuovo ministro degli Esteri, provocando un duro scontro istituzionale. Secondo il Capo dello Stato, Cakaj "non soddisfa i criteri, non offre affidabilità e le dovute garanzie richieste per l'esercitazione di un importantissimo incarico come quello del ministro degli Esteri". Per Rama si è trattato di "un atto anticostituzionale" e ha annunciato che "su tale violazione ci rivolgeremo alla Corte costituzionale", la quale però è al momento fuori funzione. Dei suoi 9 membri, è operativo solo uno.



Alcuni sono stati bocciati e rimossi nell'ambito del processo di rivalutazione dei magistrati albanesi, mentre gli altri si sono dimissionati. Per il completamento della Corte ci vorranno alcuni mesi e "fino allora sarò 'de iure' ministro degli Esteri, poiché non abbiamo tempo da perdere alla ricerca del presidente della Repubblica", ha scritto Rama sottolineando il fatto che la sua, sarebbe una scelta temporanea. Il cambio al ministero degli Esteri, da 5 anni e mezzo guidato da Ditmir Bushati, è avvenuto nell'ambito di un radicale rimpasto di governo, che ha visto andare via otto ministri, oltre la metà dell'esecutivo. Domani a Tirana arriva il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per una serie di incontri.



(ANSAmed).