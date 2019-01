Migranti: Conte-Salvini incontrano Avramopoulos, costruttivo Premier, linea condivisa o Europa frana

(ANSAmed) - BRUXELLES, 14 GEN - "Incontro costruttivo col premier Conte, oggi, a Roma". Così il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos, su Twitter.



"Lavoriamo insieme per soluzioni europee per gestire meglio la migrazione. L'Europa è al fianco dell'Italia per affrontare assieme questa sfida", aggiunge.



Sui migranti "se si continua a tergiversare senza una via condivisa rischiamo di fare cadere l'edificio europeo", ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi parlando dell'incontro con il commissario Ue.



"Con Avramopoulos non s'è parlato di blocco navale, ma abbiamo discusso degli strumenti per avere la difesa dei confini che è un tema molto importante per gestire i flussi. E' un tema fondamentale, altrimenti si incentiva il pull factor", ha proseguito Conte. "Il problema dell'immigrazione - ha aggiunto - o si gestisce perseguendo un disegno politico articolato su più livelli o non si ottiene alcun risultato". "Non ho ravvisato una diversità di posizione tra il commissario Avramapoulos e il presidente Juncker o i restanti membri della commissione, ma il fatto che abbiamo un commissario greco che ha vissuto anche lui il problema dell'immigrazione in un contesto europeo in cui è stato lasciato solo, ha consentito di ravvisare qualche affinità di rilievo", ha aggiunto.



"Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall'Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi", ha affermato il vicepremier, Matteo Salvini, parlando dell'incontro con Avramopoulos. "Se si passa dalle parole ai fatti l'Europa si salva, se non lo si fa l'Europa non esiste", ha aggiunto. (ANSAmed).