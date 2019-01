ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 15 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MERCOLEDI' 16 GENNAIO ROMA - Auditorium Parco della Musica, "Libero è il mio canto - Musiche di donne deportate", concerto per il Giorno della Memoria.



(ANSAmed).