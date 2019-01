ANSAmed - Agenda settimanale dal 21 al 27 gennaio

(ANSAmed) - ROMA, 18 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 21 al 27 gennaio: LUNEDI' 21 GENNAIO BRUXELLES - Ue, riunione ministeriale Unione europea-Unione Africana, con l'Alto rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini (anche il 22).



BRUXELLES - Ue, Eurogruppo.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari Esteri.



STRASBURGO - Consiglio d'Europa (CdE), Sessione plenaria (fino al 25).



MARTEDI' 22 GENNAIO FES (MAROCCO) - Seminario regionale su cooperazione e ricerca nell'area Med organizzato dall'Unione per il Mediterraneo.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari economici e finanziari (Ecofin).



ROMA - Ambasciata di Palestina, ore 18.30. Conferenza dal titolo 'Gli insediamenti e i diritti umani' MERCOLEDI' 23 GENNAIO ROMA - Istituto Yunus Emre - Centro culturale turco, ore 18.30.



Incontro per parlare de 'Gli scavi di Elauissa Sebaste (Mersin)' con la prof.ssa Annalisa Polosa.



MOSCA - Incontro tra il presidente russo, Vladimir Putin e il collega turco, Recep Tayyip Erdogan per parlare di Siria.



GIOVEDI' 24 GENNAIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera, Federica Mogherini, riceve Yitzhak Hertzog, presidente del Partito laburista israeliano.



VENERDI' 25 GENNAIO IL CAIRO - Anniversario delle rivolte che hanno portato alla caduta del presidente Hosni Mubarak.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera, Federica Mogherini, riceve Pierre Krähenbühl, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA).



SABATO 26 GENNAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 27 GENNAIO CITTA' VARIE - Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto.



(ANSAmed).