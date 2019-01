Migranti: ministro Libia, sicurezza e lavoro per stop rotta

LA VALLETTA - "Dobbiamo fare più sforzi insieme per creare più lavoro in Africa. Questa è la miglior soluzione. Poi dobbiamo unirci per controllare le nostre frontiere meridionali". E' quanto ha affermato il ministro degli Esteri libico, Mohamed Taher Siala, arrivando al 15/o meeting dei ministri degli esteri 5+5 delle sue sponde del Mediterraneo alla Valletta, cui partecipano i rappresentanti di Malta, Italia, Francia, Spagna e Portogallo, con gli omologhi di Libia, Tunisia, Mauritania, Algeria e Marocco. Per l'Italia è presente la viceministro degli esteri, Emanuela Del Re.

"Allo scopo di controllare e sorvegliare la frontiera meridionale - ha specificato Siala, ricordando che sono già stati investiti 5 miliardi di dollari per la costruzione di strutture turistiche - abbiamo firmato il memorandum con Ciad, Niger e Sudan. Possiamo così evitare che le persone arrivino in Libia, perché una volta lì puntano all'Europa. Una volta che il problema della sicurezza in Libia sarà risolto, cominceremo le riforme e faremo partire di nuovo lo sviluppo. Questo creerà più lavori. Noi ospitiamo tra 2 e 2,5 milioni di migranti e devono avere una possibilità di lavorare. Ma oggi perfino i libici non trovano lavoro. Sviluppo, controllo frontiere: queste sono le linee per usare le risorse".