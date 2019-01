ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 21 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: FIRENZE - Conferenza internazionale sulla storia e archeologia della Giordania (Ichaj) dal titolo titolo 'Cultura in crisi: flussi di persone, manufatti e idee' (fino al 25 gennaio).



BRUXELLES - Ue, riunione ministeriale Unione europea-Unione Africana, con l'Alto rappresentante della politica estera europea, Federica Mogherini (anche il 22).



BRUXELLES - Ue, Eurogruppo.



BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri degli Affari Esteri.



STRASBURGO - Consiglio d'Europa (CdE), Sessione plenaria (fino al 25). (ANSAmed).