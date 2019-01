Tensione in Siria. Teheran: 'pronti a eliminare Israele'

ROMA - Con una mossa davvero insolita, l'esercito israeliano ufficializza l'attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria e intima alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele. La dichiarazione arriva ore dopo il bombardamento aereo effettuato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Damasco. Fino ad ora Israele non aveva mai ammesso operazioni militari nella vicina Siria. Obiettivo di Israele è la 'Forza Qods' iraniana in territorio siriano.



L'aviazione israeliana ha condotto la scorsa notte un esteso attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria. Lo ha riferito il portavoce militare precisando che esso è avvenuto in risposta al lancio di ieri di un razzo terra-terra iraniano verso una località sciistica israeliana sul Monte Hermon (alture del Golan), che è stato peraltro intercettato in volo. Le forze armate israeliane, ha avvertito il portavoce, "restano determinate ad agire per impedire il rafforzamento iraniano in Siria".



"Il missile terra-terra di media gittata di ieri contro le Alture del Golan controllate da Israele è di produzione iraniana e non è mai stato usato all'interno della guerra in Siria", ha spiegato ai giornalisti il portavoce militare israeliano Jonathan Conricus secondo cui "il missile è stato portato in Siria dall'Iran con l'intento di colpire nel futuro Israele".



"Quello di ieri sul Monte Hermon - ha concluso - è stato un attacco premeditato in un'aerea dove c'erano migliaia di civili israeliani".



"Non possiamo ignorare le esplicite dichiarazioni di Teheran sulla sua intenzione di distruggerci così come sostenuto dal comandante dell'aviazione iraniana", ha detto il premier Benyamin Netanyahu per il quale Israele non può soprassedere anche "agli atti di aggressione dell'Iran e ai suo tentativi di rafforzarsi militarmente in Siria". "Chi cerca di colpirci, noi lo colpiamo. Chi minaccia di distruggerci - ha concluso - subirà le conseguenze".



L'Iran è "impaziente di combattere il regime sionista", cioè Israele, ed "eliminarlo dalla Terra", ha affermato oggi il comandante dell'aeronautica di Teheran, generale Aziz Nasirzadeh, dopo gli attacchi aerei di Israele in Siria diretti contro installazioni militari iraniane. Lo riferisce la televisione di Stato.



Le giovani generazioni iraniane si stanno addestrando per "il giorno promesso", ha aggiunto il generale, riferendosi evidentemente ad un presunto scontro aperto con Israele.



"Assicuriamo il popolo iraniano - ha aggiunto Nasirzadeh - che siamo pronti a rispondere ad ogni minaccia e che i nemici non oseranno invadere il territorio dell'Iran".



Per Mosca le forze di difesa aerea siriane hanno distrutto oltre 30 missili da crociera e bombe guidate durante l'attacco israeliano nelle prime ore di oggi. Lo sostiene il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Interfax. "Quattro soldati siriani sono stati uccisi e sei hanno riportato ferite" nel raid israeliano in Siria, riferisce il Centro di Controllo di difesa nazionale del ministero della Difesa russo.



Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus) il bilancio dei raid aerei israeliani compiuti nelle ultime ore nella zona di Damasco è di 11 uccisi tra militari e miliziani. In precedenza, fonti russe avevano parlato di 4 militari siriani uccisi. Mentre l'Ondus afferma che due soldati siriani sono stati uccisi assieme a nove miliziani non meglio precisati.