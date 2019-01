Tunisia: governo al lavoro per cercare intesa con sindacato Dopo annuncio altri due giorni sciopero generale nel pubblico

(ANSAmed) - TUNISI, 21 GEN - Riprendono oggi le trattative governo-sindacato Ugtt (Unione generale lavoratori tunisini) sulle richieste di aumenti salariali per i circa 700.000 dipendenti statali, dopo lo sciopero generale del 17 gennaio scorso e l'annuncio di altri due giorni di sciopero nel settore pubblico, il 20 e 21 febbraio. Lo ha detto il ministro tunisino per gli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, precisando che sarebbe stato trovato tra le due parti un accordo di massima su alcuni punti fondamentali e che l'esecutivo presenterà comunque delle nuove proposte al sindacato. Il governo è al lavoro per scongiurare uno sciopero generale che danneggerebbe ulteriormente l'economia del Paese, già in difficoltà per motivi congiunturali e di bilancio, e proprio per questo Trabelsi ha anche dichiarato che rispondere a tutte le rivendicazioni dell'Ugtt comporta enormi sacrifici da una parte e dall'altra. "Le consultazioni tra governo e sindacato per cercare di arrivare ad un'intesa proseguono in tutti i modi possibili, attraverso canali ufficiali e non ufficiali", ha detto ancora il ministro. (ANSAmed)