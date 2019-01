Libano:tv,leader Hezbollah torna in video dopo lunga assenza Sabato in onda intervista con Nasrallah

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 GEN - Il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, tornerà a mostrarsi in video dopo una insolita assenza mediatica di quasi tre mesi, che aveva spinto media arabi e israeliani a ipotizzare che il capo del Partito di Dio filo-iraniano fosse malato e non in grado di guidare il movimento armato.



La tv panaraba al Mayadin, vicina all'Iran, ha infatti annunciato stamani che sabato prossimo andrà in onda una intervista a Nasrallah condotta dal direttore dell'emittente, Ghassan Ben Jiddo, noto per le sue posizioni a favore degli Hezbollah e dell'Iran. (ANSAmed).