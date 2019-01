Gilet gialli: presto telecamere ad agenti che usano Flashball

PARIGI - Svolta in Francia dopo le numerose proteste per l'uso di armi non letali LBD - eredi del vecchio 'Flashball' - da parte della polizia durante le proteste dei gilet gialli. Da sabato prossimo, in occasione dell'ormai rituale mobilitazione nazionale del movimento spontaneo di cittadini, gli agenti che usano queste armi anti-sommossa (che sparano proiettili in gomma da 40 millimetri) dovranno essere equipaggiati di apposite telecamere portatili. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha spiegato che l'occhio elettronico dovrà essere attivato in modo "sistematico in condizioni normali" ma non "in caso di aggressione" contro le forze dell'ordine.



Secondo un conteggio di Libération, almeno 15 persone hanno perso un occhio durante le proteste dei gilet gialli.

L'associazione 'Désarmons-les' ne recensisce 17, di cui 14 a causa di proiettili Lbd. Da parte sua, il difensore dei Diritti, Jacques Toubon, ha chiesto al governo di sospendere l'uso di queste armi.