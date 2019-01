ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 24 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: VENERDI' 25 GENNAIO IL CAIRO - Anniversario delle rivolte che hanno portato alla caduta del presidente Hosni Mubarak.



BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante della politica estera, Federica Mogherini, riceve Pierre Krähenbühl, Commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA).



