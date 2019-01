Turchia: nel 2018 boom richieste di asilo in Germania Aumento del 25% rispetto al 2017

(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 GEN - Il numero delle richieste di asilo di cittadini turchi in Germania è aumentato nel 2018 di circa il 25% rispetto all'anno precedente, per un totale di 10.655 domande. Lo riporta l'edizione turca della Deutsche Welle, citando i dati resi noti dal ministero dell'Interno di Berlino. La Turchia è il sesto Paese con più richieste presentate. La crescita è in controtendenza rispetto alla diminuzione del 16% delle domande di asilo complessive alla Germania. Dal fallito putsch del 2016, un numero crescente di turchi ha iniziato a lasciare il Paese. Il 2017 ha fatto registrare il record di oltre 250 mila persone emigrate, con una crescita annua del 42%, in molti casi giovani laureati. Ankara accusa Berlino e altre capitali europee di accogliere sospetti golpisti legati alla rete di Fethullah Gulen e simpatizzanti del Pkk curdo.