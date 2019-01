ANSAmed - Agenda settimanale dal 28 gennaio al 3 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 25 GEN - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 28 gennaio al 3 febbraio: LUNEDI' 28 GENNAIO BRUXELLES - Ue, Consiglio dei ministri dell'Agricoltura e della Pesca.



BELGRADO - Visita del presidente sloveno Borut Pahor che incontra il collega serbo Aleksandar Vucic (anche il 29) BRUXELLES - Ue, il commissario Vytenis Andriukaitis incontra Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole italiano.



AMMAN - Ue, visita della commissaria Violeta Bulc e conferenza stampa congiunta con Omar al-Razzaz, primo ministro della Giordania e Jean Todt, inviato speciale per la sicurezza stradale del Segretario generale delle Nazioni Unite; udienza della commissaria con il re Abdullah II di Giordania; incontro con il ministro della Salute della Giordania, Al Ghazi Zaben.



MARTEDI' 29 GENNAIO CIPRO - Summit dei paesi della sponda sud dell'Unione europea (Med7).



BRUXELLES - Ue, il commissario Pierre Moscovici riceve M. Riad Salame, Governatore della Banca del Libano.



MERCOLEDI' 30 GENNAIO BRUXELLES - Ue, il commissario Johannes Hahn riceve Nasser Kamel, segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) e Pierre Krähenbühl, commissario generale per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro a favore dei profughi della Palestina nel Vicino Oriente (UNRWA).



GIOVEDI' 31 GENNAIO BUCAREST - Ue, Riunione informale dei ministri della Difesa BUCAREST - Ue, Riunione informale dei ministri degli Esteri (anche l'1/2) VENERDI' 1 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare SABATO 2 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 3 FEBBRAIO ABU DHABI - Viaggio Apostolico di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti (fino al 5).



(ANSAmed).