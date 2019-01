Lavrov a Tunisi oggi e domani per rafforzare rapporti Ministro degli Esteri russo vedrà collega Jhinaoui

(ANSAmed) - TUNISI, 25 GEN - Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov si trova oggi e domani in Tunisia su invito del suo omologo tunisino Khemaies Jhinaoui.



La visita, che segue quella di Jhinaoui a Mosca del 16 marzo 2016, ha per obiettivo di discutere le modalità per rafforzare le relazioni di cooperazione bilaterale, in particolare nei settori del turismo, commercio, investimenti, cultura, trasporti e finanza. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri tunisino in una nota precisando che durante la visita di Lavrov verranno discussi anche i prossimi eventi bilaterali, tra cui la Settima Commissione congiunta tunisina-russa che si terrà quest'anno.



Negli ultimi tre anni, la cooperazione bilaterale nel settore turistico ha compiuto un grande salto di qualità. I turisti russi che hanno visitato la Tunisia nel 2018, sono stati 599 mila.(ANSAmed).