Yemen: media, cambio al comando missione osservatori Onu Cammaert lascia il posto a danese Lollesgaard

(ANSAmed) - BEIRUT, 25 GEN - Cambio ai vertici della missione di osservatori Onu in Yemen: il generale olandese in pensione Patrick Cammaert lascia il posto al suo omologo danese Michael Anker Lollesgaard, già a capo di una missione Onu in Mali nel 2015 e nel 2016. Lo riferiscono oggi media panarabi e sauditi citando fonti diplomatiche dell'Onu.



Nei giorni scorsi Cammaert aveva lasciato il porto conteso di Hudayda, dove dal 24 dicembre aveva guidato una squadra di 20 osservatori Onu. E dall'aeroporto di Sanaa si era imbarcato su un aereo diretto a Ginevra assieme all'inviato speciale dell'Onu per la Siria Martin Griffiths.



Le fonti non precisano i motivi dell'avvicendamento. Alcune fonti sostengono che si tratti di una decisione prevista, visto che la missione di Cammaert doveva durare 30 giorni. Altre fonti affermano che il generale olandese e Griffiths abbiano avuto divergenze di pareri su come condurre la missione di osservazione nel porto di Hudayda, conteso tra Huthi filo-iraniani e forze lealiste filo-saudite. (ANSAmed).