Macron, ho consegnato a Sisi lista di diritti violati

IL CAIRO - "Ho consegnato al presidente Sisi una lista sui soggetti che ci paiono i più evidenti e, in ogni caso, i più importanti" di violazioni di diritti umani e civili: lo ha rivelato il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah Al Sisi riferendosi anche a "siti internet oscurati". Macron ha aggiunto di aver ricordato a Sisi la "ferma convinzione" che la stabilità "va di pari passo" con il rispetto dei diritti.



Macron in visita al Cairo ha assicurato il presidente Sisi del sostegno della Francia alle riforme intraprese dal governo egiziano e ha annunciato finanziamenti per un valore di 1 miliardo di euro. "Ho ribadito al presidente Sisi la volontà della Francia di accompagnare la riuscita delle sue riforme e, per sostenerle, di mobilitare finanziamenti: in particolare, nei prossimi quattro anni, sarà concesso un miliardo di nuovo finanziamento" attraverso "l'Agenzia di sviluppo francese", ha detto il presidente francese nella conferenza stampa congiunta.



"Su questo punto gli accordi firmati in precedenza hanno dimostrato la varietà e la forza di questo impegno", ha aggiunto Macron sempre riferendosi all'appoggio per le riforme economico-sociali del presidente egiziano nel secondo dei tre giorni della sua visita in Egitto, la prima da quando è capo dell'Eliseo. "Auspico che le imprese francesi possano dare il loro contributo e prendere parte allo sviluppo dell'Egitto", ha detto ancora Macron indicando come settori la costruzione della nuova capitale amministrativa egiziana, l'auto elettrica e le infrastrutture.