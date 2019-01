Netanyahu a Moavero, Iran vuole destabilizzare MO

GERUSALEMME - Iran, cooperazione bilaterale e gasdotto 'EastMed'. Questi alcuni dei temi affrontati nell'incontro odierno tra il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, e il ministro degli esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi. Lo riferisce l'ufficio del premier israeliano.



Netanyahu ha sottolineato a Moavero "gli sforzi dell'Iran di arroccarsi militarmente in Siria e i suoi tentativi di destabilizzare il Medio Oriente". Il premier ha poi messo in risalto la cooperazione bilaterale tra Italia ed Israele e il suo incremento "nei campi della tecnologia, della innovazione e dell'industria". Infine i due hanno affrontato "il progetto del gasdotto EastMed con cui Israele intende esportare il proprio gas naturale verso l'Europa, passando per Cipro e la Grecia.



ieri Moavero ha visitato il memoriale della Shoah, lo Yad Vashem, a Gerusalemme e nel rendere omaggio alle vittime ha portato le scuse ed espresso "vergogna" da parte dell'Italia per le leggi razziali del 1938 e ha toccato anche il tema dei migranti: La Shoah è stata infinitamente più orribile. E' anche vero però che alla base c'è una mancanza di capacità di comprendere e di mostrare umanità. E questo non va dimenticato".