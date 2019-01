Tunisia: da gruppo parlamentare nasce partito Tahia Tounes 2a forza in Parlamento, per riunire forze democratiche centriste

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GEN - Si è costituito in un partito politico il gruppo parlamentare "Coalizione nazionale", seconda forza in Parlamento con 44 deputati, dopo il partito islamico Ennhadha. L'annuncio è stato dato domenica in occasione di un grande meeting a Monastir, città natale del "Padre della Patria" Habib Bourguiba. Il nome della nuova formazione politica, capeggiata dall'attuale premier Youssef Chahed è "Tahia Tounes" (Viva Tunisia - Long Live Tunisia), e ha l'ambizione, secondo uno dei suoi leader Slim Azzabi, di riunire "tutta la famiglia modernista attorno a un nuovo progetto per ristabilire l'equilibrio sulla scena politica nazionale".



"Questo progetto difenderà lo stato civile e l'insieme dei diritti e delle libertà. Faremo in modo di ristabilire il prestigio e la nobiltà dello Stato", ha detto ancora Azzabi.



Il nuovo partito "riunisce i dissidenti di Nidaa Tounes, Machrou Tounes e Afek Tounes, ed è aperto a tutte le forze democratiche centriste che credono nel progetto della società civile e modernista della Tunisia", ha detto Mustapha Ben Ahmed.



Un sondaggio della società Sigma Conseil reso noto sabato scorso ha rivelato le preferenze dei tunisini per la prossima presidenza. Il premier Chahed otterrebbe il 22,5%. Dietro di lui Kais Said (14,5%), Moncef Marzouki (11,6%) e solo quinto l'attuale capo dello Stato Beji Caid Essebsi (9,2%).(ANSAmed).