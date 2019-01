Egitto: Macron elogia sforzi per proteggere cristiani Presidente incontra Papa copto e Grande imam

(ANSAmed) - IL CAIRO, 29 GEN - Incontrando al Cairo il patriarca della Chiesa ortodossa copta, Tawadros II, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di essere ben cosciente della sofferenza dei cristiani d'Egitto causata del terrorismo islamico ma ha anche elogiato gli sforzi del governo per proteggerli. Lo scrive l'agenzia ufficiale Mena riferendosi alla maggiore comunità cristiana del Medio oriente. Nella terza e ultima giornata della sua prima visita in Egitto, il presidente francese ha incontrato anche il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al Tayyib. Al capo del più influente centro teologico e universitario dell'islam sunnita, Macron ha formulato l'auspicio che tutti i predicatori islamici che operano in Francia siano formati ad Al-Azhar, riferisce ancora l'agenzia. (ANSAmed).