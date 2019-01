Gaza:braccio armato Hamas chiede aiuti finanziari in Bitcoin Brigate Qassam 'il nemico sionista ci combatte con tagli fondi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GEN - Le Brigate Izzedin Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno fatto appello a "tutti i sostenitori della Resistenza palestinese" di aiutarle finanziariamente con i Bitcoin. Lo riferiscono i media palestinesi secondo cui in un tweet il portavoce delle Brigate 'Abu Obeida' ha detto che "il nemico sionista combatte la Resistenza attraverso il taglio dei suoi fondi con tutti mezzi".



Per questo ha fatto appello a intervenire con nuovi fondi "via Bitcoin con meccanismi che saranno presto resi noti".(ANSAmed).