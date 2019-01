Turchia: 'legami Gulen', oltre mille cacciati dall'esercito

ISTANBUL - Sono 1.076 i membri delle forze armate della Turchia epurati negli ultimi sette mesi per sospetti legami con la rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. La maggior parte degli allontanamenti riguarda le forze di terra, con 624 militari. Altri 345 risultano cacciati dall'aviazione e 107 dalla marina. A calcolarlo è la Cnn turca, basandosi su informazioni della Difesa.



Il ministro competente, Hulusi Akar, capo di stato maggiore durante il tentativo di putsch, ha promesso di "proseguire con determinazione" la lotta alle infiltrazioni del network di Gulen e "fare tutto ciò che è necessario" per sradicarle.



E proprio oggi è scattata una nuova operazione contro presunti infiltrati nelle forze armate. La procura di Ankara ha emesso stamani 48 nuovi mandati d'arresto nei confronti di piloti dell'aviazione, di cui 46 tuttora in servizio. Lo riporta Anadolu, precisando che tra i ricercati ci sono anche 15 civili, accusati di essere figure dirigenziali dell'organizzazione eversiva.