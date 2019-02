ANSAmed - Agenda settimanale dal 4 al 10 febbraio

(ANSAmed) - ROMA, 1 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 4 al 10 febbraio: LUNEDI' 4 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini partecipa alla riunione ministeriale della Lega europea degli Stati arabi ABU DHABI - Viaggio Apostolico di Papa Francesco negli Emirati Arabi Uniti (fino al 5) MARTEDI' 5 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini riceve Adel Aljubeir, Ministro degli esteri dell'Arabia Saudita BRUXELLES - Ue, il commissario Karmenu Vella riceve Mehmet Cahit Turhan, ministro per trasporti e infrastrutture della Turchia BRUXELLES - Ue, il commissario Dimitris Avramopoulos riceve Mevludin Nuhodzic, ministro degli interni del Montenegro, per la sigla dell'accordo di cooperazione tra Podgorica e l'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera MERCOLEDI' 6 FEBBRAIO BRUXELLES - Ue, il commissario Corina Cretu riceve Francesco Pigliaru, presidente della Regione Sardegna, Gilles Simeoni, presidente del consiglio esecutivo della Corsica e Francina Armengol, presidente del governo delle isole Baleari TUNISI - 6/o anniversario dell'assassinio di Chokri Belaid, uno dei principali leader dell'opposizione tunisina GIOVEDI' 7 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare VENERDI' 8 FEBBRAIO DUBAI - Ue, visita del commissario Mariya Gabriel che partecipa al Forum sulla governance globale dell'intelligence artificiale (anche il 10) SABATO 9 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare DOMENICA 10 FEBBRAIO Nessun evento da segnalare.



(ANSAmed).