Israele: con unione al centro Gantz batte Netanyahu al voto Sondaggio Israel Ha-Yom, se da solo 19 seggi contro 28 premier

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 FEB - Se si andasse al voto oggi, il Likud del premier Benyamin Netanyahu avrebbe 28 seggi e il suo principale oppositore, l'ex capo di stato maggiore, Benny Gantz 19 seggi. Lo rivela un sondaggio di Israel Ha-Yom (quotidiano ritenuto vicino al premier) secondo cui tuttavia se la formazione di Gantz 'Resilienza per Israele' si presentasse al voto insieme alle forze di Moshè Yaalon, Yair Lapid e Gabi Ashkenazi, avrebbe 32 seggi contro i 30 del Likud battendo così Netanyahu. In quest'ultima indagine, il partito laburista di Avi Gabbai avrebbe 3 seggi non superando così la soglia di sbarramento elettorale: la prima volta da quando è stato fondato con la nascita di Israele. (ANSAmed).