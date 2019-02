Khashoggi:consigliere Erdogan, per Onu mandante è bin Salman Relatrice speciale Callamard ascolterà audio omicidio

(ANSAmed) - ISTANBUL, 1 FEB - Il team di esperti dell'Onu che si trova in Turchia per indagare sull'uccisione lo scorso ottobre di Jamal Khashoggi "vede il principe ereditario" saudita Mohammed bin Salman "come il principale responsabile dell'omicidio". Lo ha sostenuto Yasin Aktay, consigliere del presidente Recep Tayyip Erdogan e amico del reporter assassinato, che stamani ha incontrato ad Ankara gli inviati delle Nazioni Unite, guidati dalla relatrice speciale dell'Onu sulle Esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, Agnes Callamard.



La relatrice, ha riferito Aktay, potrà ascoltare la registrazione audio dell'omicidio in possesso delle autorità di Ankara. Nei giorni scorsi, Callamard aveva già avuto colloqui con esponenti del governo turco e della società civile e con il procuratore capo di Istanbul che indaga sul delitto, oltre a incontrare ieri la fidanzata di Khashoggi, Hatice Cengiz.



Le autorità di Riad le hanno invece impedito l'accesso al consolato della metropoli sul Bosforo, dove è stato commesso l'omicidio. La missione Onu si concluderà domenica.(ANSAmed).