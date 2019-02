ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ISTANBUL - Visita del premier greco Alexis Tsipras, che incontra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan (anche il 5) BRUXELLES - Ue, l'Alto rappresentante per la Politica estera Federica Mogherini riceve Adel Aljubeir, Ministro degli esteri dell'Arabia Saudita.



BRUXELLES - Ue, il commissario Karmenu Vella riceve Mehmet Cahit Turhan, ministro dei trasporti e infrastrutture della Turchia.



BRUXELLES - Ue, il commissario Dimitris Avramopoulos riceve Mevludin Nuhodzic, ministro degli Interni del Montenegro, per la sigla dell'accordo di cooperazione tra Podgorica e l'Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera.



ROMA - Convegno sul tema "Un ponte tra i Parlamenti dell'area mediterranea. L'esempio dell'iniziativa 5+5 Difesa", organizzato dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle.



