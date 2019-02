Migranti: Tsipras, 'l'Ue sostenga i Paesi di approdo'

ISTANBUL - "L'Unione europea deve trovare un modo per rafforzare il suo sostegno ai Paesi che sono più coinvolti dai flussi (migratori) e respingere le agende che non sono compatibili con le norme europee e i principi umanitari".



Lo ha detto il premier greco Alexis Tsipras in un'intervista all'agenzia statale turca Anadolu, alla vigilia della sua visita di due giorni in Turchia, dove incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan.



A proposito della Turchia, Tsipras ha dichiarato: "Credo che si sia assunta un grande peso ospitando 4 milioni di rifugiati.



La comunità internazionale dovrebbe sempre riconoscerlo e l'Ue dovrebbe fare tuto quello che può per supportare il suo vicino".



Dall'accordo tra Bruxelles e Ankara del marzo 2016, "i flussi illegali e soprattutto i morti nell'Egeo sono diminuiti drasticamente", ha aggiunto, ma "le isole greche sono state sovraccaricate negli ultimi anni" e quindi si devono "intensificare" gli sforzi per affrontare questa situazione.



"Occorre creare le condizioni per intraprendere passi storici nelle relazioni greco-turche", ha concluso Tsipras, spiegando di avere con Erdogan un rapporto che, pur avendo vissuto "momenti molto difficili", si basa su "rispetto, onestà e franchezza", e di aspettarsi quindi di proseguire con una "agenda positiva". Migranti: Tsipras, Ue respinga agende contro diritti umani 'Serve maggior sostegno ai Paesi più esposti ai flussi'.