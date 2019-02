Siria: media, Egitto contro reintegro Damasco in Lega Araba Non sosterrà la proposta al vertice di Tunisi di fine marzo

(ANSAmed) - BEIRUT, 4 FEB - L'Egitto non sostiene la proposta di reintegrare la Siria nella Lega Araba al prossimo vertice arabo di Tunisi alla fine di marzo. Lo ha affermato il ministro degli esteri egiziano, Sameh Shukri, citato oggi dal quotidiano libanese-saudita Al Hayat.



La rappresentanza siriana alla Lega Araba era stata sospesa nel 2012 durante le sanguinosi repressioni del 2012 delle proteste popolari scoppiate l'anno prima nel contesto delle rivolte arabe iniziate in Tunisia ed Egitto e che diedero inizio alla guerra civile. Shukri ha detto che questa posizione è stata condivisa tra il presidente egiziano, Abdel Fattah al-Sisi, e il collega francese, Emmanuel Macron, durante la recente visita di quest'ultimo al Cairo. La settimana scorsa invece, il ministro degli esteri russo, Serghiei Lavrov, aveva ottenuto, durante una sua missione in Nordafrica, l'approvazione di Algeria e Tunisia al reintegro della Siria nella Lega Araba. (ANSAmed).