Thailandia: calciatore Bahrein rischia altri mesi in cella

BANGKOK - Il governo thailandese ha ribadito di non essere in grado di rilasciare Hakeem al-Araibi, un calciatore del Bahrein rifugiato politico in Australia, che è stato arrestato a novembre al suo arrivo a Bangkok in vacanza su richiesta delle autorità dello stato del Golfo.



In una conferenza stampa oggi, il giorno dopo l'apparizione in aula del calciatore con le catene ai piedi, le autorità hanno detto che la giustizia deve fare il suo corso. Al-Araibi dovrà ora passare almeno altri due mesi in carcere, finché un giudice non emetterà un verdetto riguardo alla richiesta di estradizione.



Il Bahrain accusa al-Araibi, che in passato è stato molto critico verso il governo di Manama, di aver partecipato al rogo appiccato a una stazione di polizia nel 2014, nonostante al tempo dei fatti il calciatore fosse impegnato in una partita trasmetta in diretta tv. Al-Araibi sostiene che in caso di rimpatrio, verrebbe probabilmente torturato. La mobilitazione delle autorità australiane e degli ambienti del calcio ha tenuta viva l'attenzione sul caso sui social media, dove si sono diffusi hashtag come #SaveHakeem e #BoycottThailand.