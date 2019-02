Tunisia: a 6 anni da omicidio Belaid, ferita ancora aperta Fratello accusa ex ministro Giustizia Bhiri e partito Ennhadha

(ANSAmed) - TUNISI, 6 FEB - Una verità che tarda ad arrivare.



Sono già passati 6 anni da quando, in una grigia mattina d'inverno il 6 febbraio 2013 ignoti uccisero a colpi di arma da fuoco il deputato dell'opposizione tunisina Chokri Belaid davanti a casa sua, ma la giustizia tunisina ancora non ha chiarito ciò che successe con esattezza. Nonostante i proclami e gli sforzi della magistratura per far luce sul caso, dopo sei anni le indagini, piene di stralci, problemi procedurali, accuse di depistaggi, non hanno ancora consentito di fare chiarezza su autori e mandanti di questo omicidio politico. Il processo nei confronti di una ventina di imputati, iniziato solo nel giugno 2015, venne azzerato nel dicembre del 2016 dalla Corte di Appello di Tunisi che invalidò la decisione del giudice istruttore sulla chiusura delle indagini richiedendo un supplemento di inchiesta al fine di chiarire alcuni elementi rimasti oscuri nei rapporti tra politica e la galassia terroristica islamista. Dopo qualche udienza fu poi rinviato più volte per le gravi accuse di negligenza e superficialità nei confronti del giudice istruttore che si occupò delle prime fasi investigative. E così di udienza in udienza si è arrivati ad un'ulteriore procedimento stralcio, con la prossima udienza del procedimento principale fissata al 30 marzo 2019.



"Se la verità non è stata ancora rivelata, è perché non c'è la volontà politica di farlo", ha dichiarato recentemente il fratello della vittima, Abdelmajid Belaid, che ha accusato apertamente l'ex ministro della Giustizia Noureddine Bhiri e il suo partito, l'islamico Ennhadha, di aver deviato le indagini affidando a giudici compiacenti l'istruttoria. Il comitato di difesa di Belaid, che in questi anni non ha mai smesso di cercare la verità, ha sempre sottolineato l'aspetto lacunoso delle indagini, evidenziando il coinvolgimento di Ennhadha nella vicenda e svelando l'esistenza di un suo apparato segreto parallelo, con accuse ai suoi dirigenti. Uno dei maggiori imputati nel processo risulta essere Mustapha Khedher, secondo il Comitato di difesa, legato all'apparato segreto del partito islamico.



In questo clima di tensione dunque si celebra oggi il sesto anniversario dell'uccisione di Belaid, il primo omicidio politico del periodo post-rivoluzione. Un evento tragico che fu uno shock per il Paese ma anche una svolta storica per la vita politica della Tunisia, che dall'enorme sdegno e la forte reazione suscitati nella società civile seppe trovare la forza per intraprendere una riflessione che la portarono poi ad imboccare la difficile strada della transizione democratica.



Come ogni anno ormai, oggi in onore di Belaid si terranno un momento di raccoglimento con la deposizione di una corona di fiori nel luogo in cui fu ucciso, nel quartiere Menzah VI di Tunisi, e una visita alla sua tomba nel cimitero del Jallaz, dove sono sepolti i martiri della nazione.(ANSAmed).