Turchia contro Macron per commemorazione genocidio armeno

ISTANBUL - La Turchia "condanna e respinge i tentativi di Macron, che sta affrontando problemi politici nel suo Paese, di risolvere la situazione trasformando eventi storici in materiale politico. Le accuse sul cosiddetto genocidio armeno sono una menzogna politica che manca di qualsiasi base legale ed è contraria ai fatti storici". Così il portavoce del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha replicato all'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron di dichiarare il 24 aprile la "giornata dedicata alla commemorazione del genocidio armeno".

Ankara non ha mai riconosciuto le uccisioni di massa degli armeni durante la prima guerra mondiale come un genocidio e ne contesta anche le cifre, ammettendo un massimo 500 mila vittime, mentre per molti storici sono oltre un milione.