Turchia: Parlamento estende missione nel Golfo di Aden Prolungata di un anno, area è strategica per scambi petroliferi

(ANSAmed) - ISTANBUL, 6 FEB - Il Parlamento turco ha approvato una mozione per una nuova estensione annuale della missione delle sue forze armate nell'area Golfo di Aden, tra Yemen e Somalia. La missione, attiva dal 2008, è considerata strategica perché rivolta a un'area cruciale per il commercio energetico in Medio Oriente, in particolare del petrolio. Lo stretto di Bab el Mandeb, con cui il Golfo di Aden è collegato al mar Rosso, è il quarto maggior punto di passaggio al mondo per gli scambi petroliferi. (ANSAmed).