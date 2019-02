Turchia: prosegue visita Tsipras, vede patriarca Bartolomeo Premier greco a Istanbul dopo l'incontro di ieri con Erdogan

(ANSAmed) - ISTANBUL, 6 FEB - Secondo giorno di visita in Turchia per il premier greco Alexis Tsipras. Dopo aver incontrato ieri nel palazzo presidenziale di Ankara il presidente Recep Tayyip Erdogan, il capo del governo di Atene è oggi a Istanbul per un colloquio con il patriarca ecumenico ortodosso di Costantinopoli, Bartolomeo.



Stamani, accompagnato dal portavoce di Erdogan, Tsipras ha visitato il museo di Santa Sofia, tra i monumenti più noti della metropoli sul Bosforo, oggi museo dopo essere stata per un millennio una basilica e per quasi altri 500 anni una moschea.



Prevista inoltre una visita al monastero di Halki sull'isola di Heybeliada, nel mar di Marmara al largo di Istanbul, la cui prestigiosa Scuola teologica è chiusa dal 1971 nell'ambito di una disputa tra Turchia e Grecia.(ANSAmed).