La Francia richiama l'ambasciatore a Roma

ROMA - La Francia ha richiamato a Parigi per consultazioni l'ambasciatore a Roma Christian Masset. Lo annuncia una nota durissima del Quai d'Orsay che parla di "attacchi senza precedenti dalla fine della guerra e senza fondamento" e "dichiarazioni oltraggiose" da parte del governo italiano. "Essere in disaccordo è una cosa, strumentalizzare la relazioni a fini elettorali è un'altra", aggiunge il ministero degli Esteri francese.



"Le ultime ingerenze rappresentano una provocazione supplementare e inaccettabile. Violano il rispetto dovuto alle scelte democratiche, fatte da un popolo amico e alleato. Violano il rispetto che si devono tra loro governo democraticamente e liberamente eletti", scrive il Quai d'Orsay nella nota dove si annuncia la decisione di richiamare l'ambasciatore a Roma per consultazioni. Ieri il ministero degli Esteri francesi aveva duramente protestato per l'incontro del vice premier Luigi Di Maio a Parigi con alcuni responsabili dei gilet gialli.