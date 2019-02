Migranti: Strasburgo scrive a Conte su legge sicurezza

STRASBURGO - Il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, in una lettera inviata al premier Conte, si dice "preoccupata" per le possibili "ripercussioni del decreto sicurezza sul diritto di accesso all'accoglienza e ai servizi essenziali, come salute e educazione, per i residenti che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e dalle sconcertanti informazioni che indicano che un certo numero di loro sarebbero a rischio di restare senza un alloggio".

Mijatovic si dice anche "preoccupata" per la modalità di chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto che -afferma- può "mettere fine agli ammirevoli sforzi fatti negli anni passati dai servizi sociali per l'integrazione e riabilitazione" dei rifugiati. Nella lettera a Conte la commissaria chiede chiarimenti sulle soluzioni alternative d'accoglienza per chi ha un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Commissario Mijatovic critica chiusura porti

Dunja Mijatovic esprime inoltre "profonda preoccupazione" per il divieto di sbarco nei porti italiani e altre misure prese recentemente dal governo italiano: è quanto scrive lo stesso commissario nella lettera inviata al premier Conte.

Il commissario "domanda al governo di assicurare che i diritti umani delle persone salvate non siano mai messi a rischio a causa degli attuali disaccordi tra paesi sullo sbarco, e che l'aspetto umanitario abbia sempre la priorità". Tra le misure che preoccupano molto il commissario ci sono anche quelle "che ostacolano e criminalizzano il lavoro delle Ong che giocano un ruolo essenziale nel salvataggio di vite in mare" e il fatto che "le responsabilità per le operazioni di ricerca e salvataggio siano state lasciate ad autorità che sembrano riluttanti o incapaci di proteggere i migranti salvati dalla tortura o trattamenti inumani e degradanti".