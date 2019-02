Yemen: Onu, 'raggiunto accordo preliminare su Hodeidah'

(ANSAmed) - ROMA, 8 FEB - E' stato raggiunto un accordo preliminare sulla gestione del porto di Hodeidah in Yemen tra i rappresentanti delle milizie Houthi e del governo yemenita. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, secondo quanto riportato da Arab News. Le parti in conflitto in Yemen si sono riunite su un'imbarcazione delle Nazioni Unite nel porto di Hodeidah e hanno raggiunto un accordo preliminare dopo tre giorni di trattative mediate dall'Onu.



Secondo quanto dichiarato da Dujarric, le parti si riuniranno di nuovo "entro la prossima settimana, con lo scopo di finalizzare i dettagli".(ANSAmed).