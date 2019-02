Arabia Saudita: Re Salman riceve Abu Mazen a Gedda

BEIRUT - Il re saudita Salman ha oggi ricevuto a Gedda sul Mar Rosso il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen (Mahmud Abbas), impegnato in una missione regionale per raccogliere consenso attorno alla sua leadership, da più parti messa in discussione. L'agenzia governativa saudita Spa riferisce dell'incontro tra i due leader arabi. Media arabi affermano che la missione regionale di Abu Mazen si inserisce nel quadro dei tentativi dell'Anp di contrastare l'annunciato piano di pace per il Medio Oriente elaborato dall'amministrazione americana.